Kommunales : Finanzamt für einen Tag geschlossen

Bitburg Das Finanzamt Bitburg-Prüm muss am Mittwoch, 13. November, geschlossen bleiben. Sowohl in Bitburg als auch in Prüm sind die Ämter den gesamten Tag über nicht erreichbar. Grund für diese außerordentliche Schließung ist eine Personalversammlung, zu der die Mitarbeiter beider Standorte eingeladen sind.