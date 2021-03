Kostenpflichtiger Inhalt: Mit guter Pflege weiter wachsen : Firma Cosmolux investiert 65 Millionen Euro in Echternach

Echternach Die Firma Cosmolux, die zur Unternehmensgruppe des Kosmetikherstellers Maxim gehört, ist seit 20 Jahren in Echternach in Luxemburg ansässig. Jetzt möchte der Betrieb weiter wachsen und plant Investitionen von 65 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Vor prominenten Zuhörern haben die Verantwortlichen ihre Pläne erläutert.