Dudeldorf Rund 2000 Schutzmasken werden täglich bei der Firma Elm Plastic in Dudeldorf gefertigt. Der Hersteller von Produkten für den medizinischen Bereich verschenkt die dringend benötigten Teile bisher an Stellen, wo sie gebraucht werden.

Der Mangel an Masken ist ein großes Thema seit Beginn der Corona-Krise. Und viele Menschen sind kreativ geworden, um diesem Mangel entgegen zu wirken.

Für die Trierer Corona-Klinik gabes Hilfe vom Labor für Digitale Produktentwicklung und Fertigung im Fachbereich Technik an der Hochschule Trier. Dort entwickelte man ein Verfahren, zur Fertigung hochwertige Vollgesichtsschutzschilder mit dem 3-D-Druckern. Die ersten 20 Exemplare konnte Laborleiter Michael Hoffmann der Klinik schon aushändigen.

Doch hat die Herstellung der Bügel, die zur Befestigung der durchsichtigen Schutzschilder dienen, mit dem 3-D-Drucker einen entscheidenden Nachteil: es dauert lange. Zwei bis drei Stunden brauchte der 3-D-Drucker für eine Maske, was sich als völlig unwirtschaftlich erwies, zumal die Nachfragen nach den Masken nicht nachließ. Auch Zahnarztpraxen und das Hospiz Trier meldeten Bedarf an. Deshalb musste nach einer Möglichkeit gesucht werden, die Schilder wirtschaftlicher und schneller herzustellen. Und damit kam die Firma Elm Plastic in Dudeldorf ins Spiel.

Geschäftsführer Sascha Möhs hatte den Bericht über das Labor an der Hochschule Trier gelesen und nahm Kontakt zu Laborleiter Michael Hoffmann auf. Er erklärte sich bereit, die Produktion im Spritzgussverfahren zu übernehmen.

Innerhalb von zwei Wochen wurde ein Spritzgusswerkzeug entwickelt, gefertigt und in Betrieb genommen. Und schon konnte die Produktion losgehen. Die Maschine in der Werkshalle von Elm-Plastic spuckt nun seit vergangenem Dienstag täglich rund 2000 der leuchtend orangefarbenen Bügel aus und braucht für jedes Teil 38 Sekunden.

Wie Sascha Möhs und Betriebswirtin Birgit Lonien-Habscheid zeigen, lässt sich nun ein durchsichtiges Plastikschild im DinA 4-Format, unter Umständen auch der Deckel eines Schnellhefters dort einklemmen. Ein Problem war es allerdings ein ganz schlichtes Teil, des Geschichtsschutzes in ausreichender Menge zu bekommen. Das Gummi, mit dem das Schild am Kopf fixiert wird, ist derzeit überall Mangelware. Doch andere Möglichkeiten wie etwa ein Clip-Verschluss, ähnlich wie an Baseball-Caps wurden als nicht tauglich verworfen.

Die Produktion läuft derzeit weiter. Die ersten 10♦000 Masken wird die Firma verschenken unter anderem an Krankenhäuser in Trier und an die Sichtungsstelle in Bitburg, die damit zum Beispiel die Polizei ausrüsten kann. Auch Altenheime bekommen demnächst Masken aus Dudeldorf.

