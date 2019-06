Kirche : Firmlinge jetzt anmelden

Bitburg (red) Noch bis Mitte kommender Woche können Eltern ihre Kinder, die im 10. Schuljahr oder älter sind, zur Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg anmelden. Die Firmung ist am 17. November in der Pfarrkirche Liebfrauen.

