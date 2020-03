Anglerverband Eifel bietet Fischereiprüfung : Anglerverband bietet Kurs zur Fischereiprüfung

Bleialf Der Angler-Verband Eifel startet am Samstag, 14. März, 15 Uhr, im Bürgerhaus Bleialf den Frühjahrskurs zur staatlichen Fischereiprüfung. Der Unterricht umfasst 42 Stunden.

35 sind nachzuweisen, um zur Prüfung in der Kreisverwaltung Bitburg zugelassen zu werden. Für Jugendliche kostet der Kurs 100 Euro plus 29 Euro Prüfungsgebühr, Erwachsene zahlen 150 Euro plus Gebühr.