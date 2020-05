Dorfentwicklung : Fit für die Zukunft: Leidenborner modernisieren ihren Treffpunkt

Leidenborn Die gute Dorfgemeinschaft und ein Förderbescheid über 158 000 Euro von der Landesregierung bringen ein Wunschprojekt voran.

Beim Zukunfts-Check Dorf können alle Dörfer in Rheinland-Pfalz mitmachen und ihre Einwohner befragen, was sie an ihrem Dorf schätzen und wo es noch Raum für Verbesserungen gibt. Verbesserungsbedarf gibt es in Leidenborn in Sachen Dorfgemeinschaftshaus. Ortsbürgermeister Herrmann Schwalen erklärt: „Man sieht schon, dass das Haus aus einer anderen Zeit stammt.“ Es sei zwar alles noch benutzbar, aber vieles einfach unpraktisch.