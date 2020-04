Naturschutz : Fledermäuse auf Wohnungssuche

Region Die heimischen Fledermäuse erwachen aus dem Winterschlaf und suchen einen Unterschlupf. Der Nabu erklärt, wie man den Tieren jetzt helfen kann.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginnt bei vielen Tieren die Balz um einen Partner – nicht so bei Fledermäusen. „In der langen Evolution der Fledermäuse ist da etwas Besonderes passiert.“, kommentiert das Fiona Brurein, Mitarbeiterin des Naturschutzbundes (Nabu) Rheinland-Pfalz: „Fledermäuse haben Partnersuche und Paarung bereits überwiegend im Herbst erledigt und können meist direkt zu Befruchtung und Schwangerschaft übergehen.“ Weibliche Fledermäuse werden in Abwesenheit ihrer männlichen Pendants in ihren Sommerquartieren trächtig. Die Spermien überdauern im Geschlechtstrakt des Weibchens viele Monate. Erst nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf kommt es zum Eisprung und zur Befruchtung. „Wenn es draußen wieder summt und brummt und es ausreichend Insekten als Nahrung für unsere nachtaktiven Fledermäuse gibt, ist es für die Fledermausdamen sinnvoll, sich der Jungenaufzucht zu widmen. Ist die Nahrungssituation oder das Wetter im Frühjahr ungünstig, kann der Zeitpunkt der Geburt sogar hinausgezögert werden.“