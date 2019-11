Auszeichnung : Fleißige Rentner und aktive Dörfer

Bitburg-Prüm/Hillesheim Mit dem „Spar-Euro“ werden heute in Mainz vorbildliche Projekte ausgezeichnet, die Steuergeld einsparen. Unter den Preisträgern sind der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Stadt Hillesheim.

Zu den Projekten der Rentner gehörten bisher die Herrichtung eines Spielplatzes, der Umbau der alten Markthalle in eine moderne Messehalle und die Pflege des Verkehrskreisels am Stadteingang. „Wer seine Senioren zu so viel gesellschaftlichen Engagement bewegt, hat sich den „Spar-Euro“ verdient“, heißt es vom Steuerzahlerbund. „Wir möchten mit der Auszeichnung auch Anreize für andere Gemeinden schaffen, ähnliche Projekte anzustoßen“, sagt René Quante vom Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz.

Insgesamt 15 Bewerbungen für den „Spar-Euro“ seien in diesem Jahr eingegangen, so René Quante. Die öffentliche Ausschreibung werde durch Institution wie den Städtetag oder Landkreistag an die Kommunen weitergegeben. Insgesamt seien aber in diesem Jahr 25 Projekte in die Auswahl gekommen, denn es wurde auch Bewerbungen vom vergangenen Jahr berücksichtigt. „Wenn eine Idee im vergangenen Jahr gut war, ist sie ja in diesem nicht schlecht“, sagt Quante. Man wolle so den Kommunen nicht zumuten, sich in jedem Jahr neu zu bewerben. Die Stadt Hillesheim habe im vergangenen Jahr ihre Bewerbung eingereicht.