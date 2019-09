Leserbrief : Flickenteppich aus halbfertigen Teilstücken

Verkehr

Schlimme Unfälle in den vergangenen Tagen und Wochen, teilweise gar mit Todesfolge, veranlassen mich erneut, auf die katastrophalen Zustände der Straßen in unserer Region hinzuweisen. Das Straßennetz in der Eifel gleicht einem Flickenteppich aus halbfertigen Teilstücken, die aber sehr stark befahren sind.