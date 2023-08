Gastronomie zwischen Mosaiken und Tempelbereich Römische Villa sucht Pächter – Wer will hier kochen?

Sightseeing kann anstrengend sein. Mit der Zeit melden sich womöglich die Füße und der Rücken tut weh, bei den Kindern ist eh die Grenze des Interesses am reinen historischen Kulturgut in der Regel schnell erreicht oder man ist gar eine längere Strecke mit dem Fahrrad angereist und die Luft ist raus. Dann sehnt sich der Kulturreisende danach, das bevorstehende Quengeln der Kinder zu verhindern, die müden Glieder auszuruhen und der hungrige und durstige Radtourist hofft darauf, auftanken zu können. Wie gut, wenn dann eine Gaststätte in der Nähe ist.