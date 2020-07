Bitburgs Einzelhändler laden ein : Das geht trotz Corona: Braderie in Bitburg

Das geht trotz Corona: Braderie in Bitburg

Jede Menge Sonderangebote gibt’s in Bitburg. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Noch bis einschließlich Samstag gibt es Sonderangebote und Aktionen in der Bitburger Innenstadt. Es ist Braderie, der Flohmarkt der Einzelhändler.

(de) Vor der Eisdiele stehen die Leute Schlange. So viel ist an einem gewöhnlichen Donnerstagnachmittag hier normalerweise nicht los. Auch sonst herrscht Betrieb in Bitburgs Innenstadt.