Kostenpflichtiger Inhalt: Flüchtling : Am Montag darf er wieder antreten

Er darf, mit diesem Papier, wieder arbeiten: Esmat Rahemi (links) mit Peter Philippe. Foto: Fritz-Peter Linden

Daleiden/Bitburg Vorläufige Wende im Fall Esmat Rahemi, über den wir am Mittwoch berichteten. Die Kreisverwaltung in Bitburg hat dem Flüchtling am Freitag für drei Monate eine Erlaubnis ausgehändigt.