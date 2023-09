Land will mehr verteilen Flüchtlingsunterkünfte in der Eifel: Was läuft da mit dem Dorint und dem Eifeler Hof

Ein knappes halbes Jahr ist vergangen, seitdem das Land Rheinland-Pfalz einer weiteren größeren Flüchtlingsunterkunft im Eifelkreis Bitburg-Prüm einen Riegel vorgeschoben hat. Damals waren die Worte der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) deutlich. Auf Nachfrage, ob das leer stehende ehemalige Dorint-Hotel am Stausee in Biersdorf für eine solche Unterkunft infrage kommen würde, winkte die ADD ab: Eine weitere große Landesaufnahmeeinrichtung in unmittelbarer Nähe zu der auf dem Flugplatz in Bitburg würde die Infrastruktur der Region wahrscheinlich überlasten. Man verwies vor allem auf das Personal und Transportmöglichkeiten.