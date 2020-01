Flüsse in der Region sind mit Medikamenten belastet

Trier Viele rheinland-pfälzische Gewässer sind mit Arzneimitteln belastet. Das bestätigen Untersuchungen des Landesumweltamtes. Die meisten Kläranlagen sind für Arzneimittel nicht gerüstet. Wissenschaftler warnen.

Gabapentin, Diclofenac, Metoprolol – Laien kennen solche Substanzen höchstens aus dem Medizinschränkchen. Seit einiger Zeit aber tauchen Rückstände solcher und anderer Arzneimittel auch in rheinland-pfälzischen Gewässern auf.

Am häufigsten nachweisbar sind nach Angaben des Landesumweltamtes Röntgenkontrastmittel sowie Wirkstoffe gegen Bluthochdruck und Schmerzmittel. Aber auch Mittel gegen Epilepsie oder Hormonpräparate wie „die Pille“ treiben in den Flüssen und Bächen der Region. Über menschliche Fäkalien gelangen die Stoffe ins Abwasser. Und werden dann von den Kläranlagen in die Natur gespült.