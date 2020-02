Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende : Bebauungsplan könnte die Bitburger Afa noch gefährden

Info

Der Bundestag hat 2019 das sogenannte „Geordnete- Rückkehr-Gesetz“ erlassen. Dieses sieht unter anderem vor, dass Geflüchtete bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag in Sammelunterkünften leben müssen. Auch Rheinland-Pfalz muss daher die Kapazitäten in den Heimen aufstocken. Daher plant das Integrationsministerium, in den Gebäuden 111 und 112 der AfA Bitburg wieder zwischen 480 und 540 Menschen unterzubringen.