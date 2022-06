Zwangsversteigerung : Zum symbolischen Preis von einem Euro: Warum wohl niemand das Grundstück auf dem Flugplatz Bitburg haben will

Ein Grundstück im hinteren Bereich des Flugplatzes Bitburg geht am Donnerstag in die Zwangsversteigerung. Foto: Portaflug

Bitburg Auf dem Flugplatz Bitburg liegt ein Grundstück, das am 23. Juni am Amtsgericht Bitburg unter den Hammer kommt. Experten glauben, dass es nicht mal jemand geschenkt haben will – obwohl es mehr als 400.000 Euro Wert sein könnte.