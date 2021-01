Weniger Ansteckung, schnellere Impfungen : Flugplatz Spangdahlem hat Pandemie weiter im Griff

Die Impfungen auf der Air Base haben schon am 4. Januar begonnen. Foto: 52nd Fighter Wing Public Affairs/Senior Airman Melody Howley

Spangdahlem Bei der Bekämpfung der Pandemie hat die Air Base weiterhin die Nase vorn. Die Infektionsraten sind niedriger als im Umland und auch die Impfungen haben früher begonnen. Wie kommts?

Das Corona-Virus macht auch vor dem Zaun des Flugplatzes Spangdahlem nicht Halt. Aber offenbar hat die Krankheit es dort schwerer, Fuß zu fassen. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet die US-Air-Base niedrigere Infektionszahlen als das Umland, also die Kreise Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich. Nach einem Anstieg von Ansteckungen im November, der laut Pressestelle des Stützpunktes vergleichbar mit dem in der Region war, „setzte die Führung in Spangdahlem strenge Maßnahmen um“.

Dadurch sei man in der Lage gewesen, den Aufwärtstrend der positiven Fällen umzukehren. Und seitdem habe die Basis eine niedrigere Rate als „das, was in der Region berichtet wurde“. Die genauen Zahlen meldet das 52. Jagdgeschwader zwar wie immer, aus Sicherheitsgründen, nicht. Man scheint die Lage aber weiter im Griff zu haben.

Info Die Impfstoffe im Vergleich Die Europäische Kommission hatte nach der Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer am 6. Januar auch dem Mittel des US-Herstellers Moderna eine Genehmigung erteilt. In den Vereinigten Staaten ist das Vakzin schon länger im Einsatz. Seit Mitte Dezember wird dort mit dem Biontech-Mittel geimpft, seit Ende Dezember mit dem Mittel von Moderna. Beide Impfstoffe wirken durch mRNA, enthalten also eine Art Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers. Auf dieser Grundlage stellen Zellen ein Virusprotein her und provozieren eine Immunantwort. Das funktioniert bei Biontech laut Studien in 95 Prozent der Fälle, bei Moderna liegt der Wirkungsgrad bei 94 Prozent. Dafür müssen beide Stoffe aber zweimal im Laufe von etwa einem Monat injiziert werden.

Auch mit den Impfungen war die Air Force schneller als das Gastland. Schon am 4. Januar, drei Tage vor dem Impfstart im Eifelkreis, haben die ersten Ersthelfer und Mitarbeiter im Gesundheitswesen den ersehnten Pieks bekommen. Laut Kommandant David Epperson: „Ein wichtiger Wendepunkt Richtung Normalität.“

Dass es so zügig ging, lag auch daran, dass das US-Verteidigungsminsterium das Vakzin beschafft hat und man nicht auf die Zulassung der hiesigen Stellen warten musste. Gespritzt wurde den Mitarbeitern daher auch nicht der Biontech-Stoff aus Mainz, der in Deutschland zuerst verfügbar war, sondern das Impfmittel des amerikanischen Herstellers Moderna, das erst seit Kurzem in der Bundesrepublik zugelassen ist (siehe Info).

Bis die gesamte Belegschaft des Stützpunktes und die Angehörigen, insgesamt etwa 11 000 Menschen, gegen das Virus immunisiert sein wird, wird es aber wohl noch etwas Wasser den Spanger Bach hinunter fließen. „Wir befinden uns derzeit in der Anfangsphase der Impfungen“, teilt die Pressestelle mit. Ein Ende der Kampagne sei noch nicht absehbar.

Denn Engpässe gibt es nicht nur in Deutschland. Auch auf dem Flugplatz stünden die Dosen derzeit nur „einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern zur Verfügung“. Wer zuerst drankomme, sei in einem Plan vom Pentagon festgelegt: „Zurzeit sind alle Militärangehörigen im aktiven Dienst, Regierungsangestellte, Familienangehörige und Vertragsnehmer, die die Anforderungen an den schrittweisen Plan erfüllen, zur Impfung berechtigt.“ Eine Impfpflicht gibt es übrigens, genauso wie in Deutschland, nicht. Auch wenn das Militär die Injektion ausdrücklich empfehle.

Derweil laufen die militärischen Operationen weiter. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Mission seien nur gering, heißt es bei der Pressestelle. Die Einschränkungen des alltäglichen Leben in und um die Base hingegen, sind nach wie vor groß.