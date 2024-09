Jubiläumsveranstaltung mit Fliegern und Ballonen Fest in Utscheid: Mitglieder des Segelflugvereins gleiten seit 50 Jahren am Eifeler Himmel

Es ist die Faszination des Segelfliegens, die viele Menschen begeistert. „Segelflugzeuge brauchen keinen Wind, um fliegen zu können. Meistens nutzen sie Thermik – also Luft, die in der Atmosphäre aufsteigt. Beim Start wird das Segelflugzeug durch eine Winde oder ein Motorflugzeug auf eine bestimmte Höhe gebracht“, erklärt Jörg Eppers vom Vorstand der Utscheider Segelflieger. „Anschließend fliegt es auf einer schwach nach unten geneigten Bahn, bis es durch einen sogenannten Aufwind erneut an Höhe gewinnt.“ Moderne Segelflugzeuge erreichen spielend Geschwindigkeiten bis zu 280 km/h. Der Weltrekord im Höhenflug liegt bei 14.000 Metern, die weiteste geflogene Strecke bei 3009 Kilometern. Mit dem Flugplatzfest an einem schönen Sommertag und vielen Besuchern wurde das Segelflugerlebnis perfekt.