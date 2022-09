Vierzehn Monate nach der Flut : Noch sind nicht alle Radwege in der Eifel wieder frei

Viele Hochwasserschäden am Radwegenetz sind behoben. Umleitungen gibt es noch, wo Brücken fehlen. Das betrifft vor allem den Kylltal-Radweg. Foto: TV/Dominik Ketz

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Der Kyll-Radweg und der Prüm-Radweg sind an manchen Stellen noch heute von den Folgen des Hochwassers betroffen. Vor allem fehlende Brücken unterbrechen die Radstrecken. Bei Albach wird gerade an einer neuen Radwegbrücke gebaut – der größten in der Region.