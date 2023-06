Schäden an fast 400 Brücken und Straßen in der Eifel Auch zwei Jahre danach: Flutschäden noch nicht ganz beseitigt

Die Ereignisse am 14. und 15. Juli 2021 haben schonungslos offenbart, wie empfindlich auch die Straßeninfrastruktur im Kreis-Bitburg-Prüm und in der Vulkaneifel ist. Die Wassermassen zerstörten in kurzer Zeit alles, was sich ihnen in den Weg stellte: Sie ließen Häuser einstürzen, rissen Brücken und ganze Straßenabschnitte mit sich. Über Nacht war die Eifel in weiten Teilen unpassierbar geworden. Insgesamt 81 Straßenabschnitte waren voll gesperrt, vielerorts blieb das andere Ufer der Flüsse Kyll, Nimms, Prüm, aber auch der kleineren Fließgewässer für längere Zeit unerreichbar.