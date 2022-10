7000 Haushalte in Eifel und Vulkaneifel betroffen : Fluthilfe bei Caritas & Co. beantragen: Das müssen Betroffene wissen

Fluthilfe bei Caritas & Co. beantragen: Das müssen Betroffene wissen

7000 Haushalte in Eifel und Vulkaneifel betroffen

Das Hochwasser sorgte für Überschwemmungen und Schäden in Prüm. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Bitburg Etwa 7000 Haushalte in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel waren 2021 von der Flut betroffen. Finanziell soll diesen vom Land geholfen werden. Geld kann es aber auch von der Caritas und anderen Wohlfahrtsverbänden geben. Wir erklären, wie das funktioniert.

Das Hochwasser im Juli vergangenen Jahres hat vielen Menschen in der Eifel schwer geschadet. Alleine in den Landkreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel waren nach Angaben des Caritasverbandes Westeifel etwa 7000 Haushalte von der Flut betroffen.

Diese sind mehrheitlich berechtigt, einen Antrag auf Wiederaufbauhilfe bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zu stellen. Damit soll den betroffenen Haushalten finanziell geholfen werden. Aber: Wie schon auf der Homepage der ISB vermerkt ist (“Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es zu Wartezeiten bei der Bearbeitung kommen kann.“), dauert es teilweise lange, bis die Anträge „durch“ sind. Alexander Knauf, Dienstellenleiter des Caritasverbandes Westeifel in Bitburg spricht von sechs bis neun Monaten, die häufig zwischen Antragsstellung und Bewilligung liegen.

Was müssen Betroffene wissen, wenn sie Hilfen bei den Wohlfahrtsverbänden beantragen wollen? Bei den Hilfen gilt das Prinzip der Nachrangigkeit. Das bedeutet, dass Antragsstellerinnen und Antragssteller zuerst Versicherungsleistungen oder staatliche Hilfen über die ISB beantragen müssen. Nachdem der Bescheid vorliegt, kann dann ein Antrag zum Beispiel bei der Caritas gestellt werden.

Bleiben wir beim Beispiel der Caritas: Diese kann nach dem Antrag in Abhängigkeit von Einkommenssituation, Lebenssituation und anderen Faktoren finanzielle Hilfen ermöglichen. Die Caritas teilt zu den Hilfen mit: „Wenn Sie Unterstützungsbedarf haben, um die Folgen der Flut aufzuarbeiten – egal ob finanziell, emotional oder sozial – zögern Sie bitte nicht, sich bei uns zu melden", ruft Alexander Knauf auf. Neben der finanziellen Unterstützung leisten die Mitarbeitenden insbesondere Hilfe in der psycho-sozialen Begleitung, der sozialen Beratung und im Wiederaufbau von Gemeinschaft. Dazu fanden bereits mehrere Austausch-Cafés und Fluthilfe-Andachten statt.

Sie erreichen den Caritasveband Westeifel telefonisch unter 06561/9671-0, den Koordinator der Fluthilfe Alexander Knauf per E-Mail unter a.knauf@caritas-westeifel.de oder in der Dienstelle der Caritas, der Brodenheckenstraße 1 in Bitburg.