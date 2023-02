Aus der Flutkatastrophe lernen : Wo sind die Schwachstellen? - So wollen Verwaltung und Rettungsdienste im Eifelkreis besser zusammen arbeiten

Wie viele Orte wurde auch Irrel 2021 von der Flut überschwemmt. Foto: Portaflug Föhren

BITBURG/PRÜM Eine Bilanz der Einsätze während und nach der Jahrhundertflut im Ahrtal zeigt, wo Schwachstellen liegen. Aus den Erfahrungen der Blaulichtfamilie im Katastrophengebiet ziehen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk des Kreises Bitburg-Prüm ihre eigenen Schlüsse.

Die Fotos, die Rudi Götz zeigt, sind auch nach eineinhalb Jahren kaum zu fassen. Die schiere Wucht der Wassermassen, die am 14. Juli 2021 durch das Ahrtal marschiert sind, hat eine bisher beispiellose Spur der Verwüstung hinterlassen. Solch eine Katastrophe ließe sich nicht verhindern, sagt Götz, ehemaliger Kreisfeuerwehrinspekteur an der Südlichen Weinstraße und seit dem Juli 2021 bis heute als Verbindungsbeamter in der Verbandsgemeinde Altenahr eingesetzt. „Aber wir können daraus lernen.“

Gehakt habe es vor allen an zwei Stellen, erzählt Götz: „Die Kommunikation während und kurz nach Flut ist zusammengebrochen, Funkverbindungen haben nicht funktioniert.“ Eine weitere Schwachstelle habe sich erst nach der Katastrophe sehr deutlich gezeigt. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde, deren Infrastruktur stark betroffen war, wurde von dem Ereignis kalt erwischt. „Es hat eine Weile gedauert, bis eine Schnittstelle zwischen den Rettungskräften und dem Verwaltungsstab funktioniert hat“, sagt Götz. Eine Situation, aus der man für die Zukunft Lehren ziehen müsse. „Wir müssen mehr miteinander reden und bereits im Vorfeld Verantwortlichkeiten klären.“

Wahrscheinlichkeit von Katastrophen steigt mit dem Klimawandel

Es sei unbedingt nötig, sich kontinuierlich mit dem Thema der Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften und dem Verwaltungsstab auseinander zu setzen, sagt Oliver Thömmes, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Bitburg-Prüm, der zu der Veranstaltung in Schwirzheim auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Eifelkreises eingeladen hat. „Da müssen wir permanent dran bleiben, denn die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen ist mit dem Klimawandel gestiegen.“ Vor der Flut im Jahre 2021 sei der Kreis bereits 2018 von Überschwemmungen betroffen gewesen, insofern hätten die Rettungskräfte auf einige Erfahrungen zurückgreifen können, sagt Thömmes. „Wir müssen uns aber immer wieder fragen, wo Mängel aufgetreten sind, wo noch Handlungsbedarf herrscht, und welche Vorkehrungen schon vor solchen Ereignissen zu treffen sind.“ Dazu gehöre eine fundierte Ausbildung der Einsatzkräfte, aber eben auch der stetige Austausch mit den Entscheidern in den Kommunen. „Es finden zwar gemeinsame Übungen unter Einbeziehung des Verwaltungsstabs statt, aber es wäre wünschenswert, das zu intensivieren.“

Ansprechpartner seien die Kommunen auch für die finanzielle Ausstattung der Wehren und damit für die Anschaffung von Fahrzeugen, die den Erfahrungen der vergangenen Jahre nach, dringend gebraucht würden. „Geländegängige Einsatzfahrzeuge, die auch durch höheres Wasser fahren können, ohne abgetrieben zu werden - und die auch bei den zunehmend auftretenden Wald- und Flächenbränden nutzbar sind“, sagt Thömmes. Auch Jürgen Larisch, Brand und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Eifelkreises, sieht die Notwendigkeit eines solchen, speziellen Fahrzeugs. „Leider sind die entsprechenden Förderungen noch nicht angepasst, die Anschaffung wird sich verzögern.“ Er habe zwar Verständnis, es müssten Vorschriften eingehalten werden, äußert Larisch. „Aber so manche Entscheidung könnte schneller fallen.“ Der Eifelkreis habe nach den Überschwemmungen 2018 viele seiner Hausaufgaben erledigt, sagt der BKI. „Es sind beispielsweise inzwischen vier Anlagen zum Befüllen von Sandsäcken vorhanden. Es wurde eine Technische Einsatzleitung in Bitburg eingerichtet, die auf Knopfdruck hochgefahren werden kann und darüber hinaus auch mobil einsetzbar ist.“ In einigen Monaten soll die Stelle der Alarm- und Einsatzplanung für die Feuerwehren in Vollzeit besetzt sein, berichtet Larisch. „Der betreffende Kollege wird vom Eifelkreis fest angestellt.“

Warum das analoge Funksystem behalten wurde

Aus dem Zusammenbruch des digitalen Funknetzes während der Einsätze im Jahr 2018 habe die Feuerwehr des Eifelkreises ihre Lehren gezogen: „Wir haben das alte analoge System behalten und aufgerüstet. Falls es erneut passieren sollte, dass der digitale Funk ausfällt, können wir darauf zurückgreifen.“

Der Austausch mit Vertretern der Kommunen sollte in jedem Fall intensiver gestaltet werden, sagt Larisch. „Und zwar auf allen Ebenen. Wichtig sind für uns die Ortsbürgermeister, die die Lage vor Ort kennen und benennen können, was an Material und Hilfsmitteln benötigt wird.“