Kostenpflichtiger Inhalt: Schloss Malberg in der Corona-Krise : Förderverein nutzt die Pause für verschiedene Projekte

Die Sandsteinfiguren aus dem Schlossgarten stehen jetzt in der alten Schlosskapelle. Kopien sollen demnächst wieder den Garten schmücken. Foto: TV/Nora John

Malberg Keine Veranstaltungen, keine Führungen: Der Förderverein Schloss Malberg musste wie viele andere Institutionen seine Pläne für dieses Jahr auf Eis legen. Dennoch verfällt das Schloss nicht in einen Dornröschenschlaf, denn hinter den Kulissen passiert hier einiges.



Das schwere Tor zu Schloss Malberg bleibt derzeit die meiste Zeit verschlossen. Die Mitglieder des Fördervereins gehören zu den wenigen, die hier jetzt Zutritt haben. So wie Inge Solchenbach, die in gebührendem Abstand für den TV das Tor aufschließt und eine kleine Führung durch die Anlage bietet. Und dabei zeigt sich, dass viele Aktivitäten weiter laufen, auch wenn öffentliche Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt sind.

Das fängt schon im Garten an. Die barocke Anlage mit dem herrlichen Blick ins Kylltal muss gepflegt werden, denn die Natur schläft auch zu Corona-Zeiten nicht. Noch sieht es etwas karg aus, aber die warmen Tage um Ostern herum, werden vieles wachsen lassen. Was im Garten schon in neuer Pracht steht, ist die Sonnenuhr. Sie wurde im vergangenen Jahr restauriert und zeigt jetzt bei Sonnenschein die Zeit an.

Auch im Schloss selbst geht es in kleinen Schritten voran. Inge Solchenbach freut sich sehr, dass die Räume jetzt wieder gut und stilvoll ausgeleuchtet werden können. Im Zuge der Restaurierung des Schlosses habe man zwar Elektroleitungen neu verlegt und auch Flur, Küche und Toiletten mit einfachen Lampen ausgestattet. Für die Veranstaltungsräume musste man sich aber bisher provisorisch mit Stehlampen begnügen, erzählt Inge Solchenbach.

Auch, wenn alle Veranstaltungen abgesagt wurden, tut sich im Schloss Malberg eine ganze Menge. Die alten Leuchter sind restauriert und wieder aufgehängt worden, die Vorbereitungen, um Kopien der alten Sandsteinfiguren anzufertigen sind gemacht worden und einige weitere Pläne gibt es auch. Foto: TV/Nora John

Die Leuchter fanden die Mitglieder des Fördervereins auf dem Dachboden: Zwei Kristallleuchter und ein Metallleuchter mit Doppeladler. Letzterer hatte im Treppenhaus gehangen, bei den beiden Kristallleuchtern war der ursprüngliche Ort nicht mehr zu ermitteln. Die Vereinsmitglieder entschlossen sich dennoch zur Restaurierung, gehörten alle drei doch auf jeden Fall zum historischen Schlossbesitz.

Carlo Sente, ebenfalls Vorstandsmitglied des Fördervereins, fand in Brüssel die richtige Fachwerkstatt. Um die Leuchter dort hinzubringen arbeitete der Verein mit der Verbandsgemeinde zusammen. Bürgermeister Josef Junk übernahm die erste Tour nach Brüssel selbst. In der Werkstatt wurden alle drei Leuchter ergänzt, neu verkabelt und mit LED-Technik ausgestattet.

Ein Kristallleuchter stellte dabei die Akteure vor eine ganz besondere Herausforderung, denn einer der Kristallarme fehlte. Und damit ging die Restaurierung in Italien weiter. In Venedig wurde der fehlende Arm nach altem Vorbild neu geblasen. Ende des vergangenen Jahres waren dann alle Leuchter wieder zurück in Malberg. Inge Solchenbach freut sich besonders, dass auch dieses Mal die Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Verbandsgemeinde so gut und reibungslos geklappt hat.

Aber die Leuchter sind nicht das Einzige, das der Förderverein im Schloss vorantreibt. Ein großes Projekt sind auch die Sandsteinfiguren, die bis vor wenigen Jahren noch den hinteren Schlossgarten schmückten. Um sie vor der Witterung zu schützen sind die Figuren in die ehemalige Kapelle des Schlosses umgezogen. Damit die dekorativen Stücke aber auch im Garten zu sehen sind, sind Sandstein-Kopien in Planung. Dafür wurden bereits 3-D-Scans gemacht. Mit diesen Daten sollen dann die Kopien gefräst werden. „Das würde den Garten vervollkommnen“, sagt die Vorsitzende des Vereins. Gearbeitet wird auch an den Arkadenbögen an der Seite des Schlosses.

Weitere Dinge, über die der Verein nachdenkt, ist die Einrichtung eines Schlosscafés im barocken Raum im Erdgeschoss. Dieser liegt direkt an der funktional eingerichteten Küche und könnte Platz für einige wenige Gäste bieten. Auch in der Schlosskapelle soll es weiter gehen. Zur Zeit wird über die Anschaffung von Stühlen diskutiert, die schlicht, pflegeleicht und nicht zu teuer sind. Denn dieser Raum würde ein schönes Ambiente für Hochzeiten und auch für andere Veranstaltungen bieten.

