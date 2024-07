Auch Ihre Meinung gefragt Bilanz zum Folklore-Festival Bitburg: Das war top – und das geht besser

Dabei sein ist alles: So viel olympischen Geist haben am Wochenende alle Besucher des Bitburger Folklore-Festivals bewiesen. Vier Tage wurde von Freitag bis einschließlich Montag gefeiert. Oft bis in den frühen Morgen. Aber natürlich lässt sich auch ein gelungenes Fest weiter verbessern. Unser Rückblick: