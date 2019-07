Tanz und Musik : Folklore-Festival in Bitburg: Wiedersehen macht Freu(n)de

Der Zauber fremder Nationen: Gruppen aus Tschechien, Weißrussland und Peru und vielen anderen Ländern entführen mit ihrer Musik und ihren Tänzen in eine andere Welt. Foto: Rudolf Höser

Bitburg Tanz und Musik auf den Plätzen der Stadt und Gruppen aus aller Herren Länder sorgen für internationales Flair beim Folklore-Festival in Bitburg.

Wenn Bitburg in Feierlaune ist, dann richtig: morgens, mittags, abends und nachts geht es auch noch weiter. Für manche bis in den frühen Morgen.

Bekannt für ihr Durchhaltevermögen sind unter den Gästen etwa die Götz Buam aus Jagsthausen, die nachts noch auf den Tischen in der Stadthalle für Stimmung gesorgt haben – und morgens direkt wieder zum Frühschoppen aufspielen. Ähnlich wie die Band Coronation Brass aus Wales, für die die Nächte in Bitburg auch eher kurz sind.

TV-Umfrage Das sagen die Besucher Walter Mayer aus Bitburg: „Ich gehe jedes Jahr auf das Fest. Das ist einfach Tradition. Für mich ist das ein sehr gut organisiertes Festival. Auch meinen Gästen aus Belgien gefällt es. Nur den neuen Festplatz finde ich tagsüber nicht so gemütlich.“ Hanna Goedert und

Alina Thommes: „Vor allem für Gäste von außer­halb ist es schwieriger ohne Umzug, früher war es besser, alles beisammen zu sehen – Der Umzug gehört einfach dazu.“ Julia Baatz, Laura Manns: „Früher mit Umzug war alles zentraler. Jetzt ist alles sehr verteilt und man hat das Gefühl, es sei weniger los.“

Diese beiden Formationen kommen seit Jahren und Jahrzehnten schon zum Folklore-Festival – und das nicht ohne Grund. „Es ist einfach schön, all die Bekannten wieder zu sehen“, sagt Horst Bauer von den Götz Buam. Das die beiden Gruppen längst ihre Fans in der Eifel haben, versteht sich von selbst. Aber am Ende macht es die Mischung.

Alte Bekannte, neue Freunde, beliebte Hits, fremde Klänge, von Rock bis Blasmusik: Das Folklore-Festival bietet mehr als Tracht und Lederhosen. Die große Frage am Festsonntag: Fehlt der Umzug oder nicht? Dazu gehen die Meinungen unter den Festgästen auseinander. Während manche es vermissen, nicht alle Gruppen vorbei marschieren zu sehen, finden wieder andere es besser, dass sie nun mehr von den Tänzen der Ensembles auf den Bühnen mitbekommen. Die Plätze waren am Sonntagnachmittag gut gefüllt.

Publikumsliebling war dieses Jahr die Gruppe aus Peru, die „Exoten“ mit der weitesten Anreise. Mit mitreißender Musik sorgten die Tänzer und Tänzerinnen für Stimmung. Wie auch die Ensembles aus Frankreich, Ungarn, Weißrussland, Österreich, Tschechien, Bosnien-Herzogowina und Polen. Tracht, Tanz und Musik: Der Zauber anderer Länder ist die Hauptzutat für Bitburgs Fest, keine Frage.

Das merken auch die beiden Gästebetreuerinnen Alina Thommes und Hanna Goedert. Bereits zum fünften Mal sind sie Ansprechpartner für eine Tanzgruppe. Dieses Mal betreuen sie Weißrussland. „Das sind wunderbare Menschen, sehr unkompliziert“, erzählt Goedert. Einige der Gäste können Deutsch, sonst spricht man Englisch miteinander. „Ein paar russische Vokabeln haben wir aber auch schon gelernt“, sagt Thommes. In den Jahren zuvor hatten beide schon viele unterschiedliche Nationen erlebt, aus Belgien, den Niederlanden, Polen oder Lettland. Für die beiden ist der Startschuss des Festivals immer beim Treff der Kulturen.

Neu in diesem Jahr: Das Retro-Grenzlandtreffen. Hinter den Buden und (recht wenigen) Fahrgeschäften des Vergnügungsparks auf dem Beda-Platz hat Frank „Lippi“ Lippert mit seinem „fleißigen Ameisenhaufen“ ein gemütliches Plätzchen geschaffen. „Ohne all die Helfer hier würde das alles nie funktionieren“, sagt „Lippi“, der sich über den guten Zuspruch sichtlich freut. Günstiges Bier, rockige Musik und eine entspannte Atmosphäre locken das Publikum hierher. Das hört man auch von den Besuchern, die besonders das harmonische Miteinander und etwas Unperfekte loben. Die Sitzgarnituren können die Gäste sich selbst so aufstellen, wie sie gebraucht werden und die offene, etwas improvisiert aussehende Bühne entfaltet ihren ganz eigenen Charme.

Auf dem Spielplatz der Konrad-Adenauer-Anlage können die Kinder toben, genauso wie im Zuckerparadies Vergnügungspark. Am Grünen See sorgen am Sonntag ein Clown und Sandras Kid Car für Bespaßung.

Aber zum Erlebnis wird die Eifeler Wochenend-Weltreise erst dank der gut gelaunten Gäste, die Feier-Kondition beweisen und in ihrer Schunkellaune auch zu vorgerückter Stunde so schnell nicht aus dem Takt zu bringen sind. Leute treffen gehört eben auch mit zum Programm. Und Wiedersehen macht Freunde.

