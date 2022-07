Volksfest : Folklorefest wird in Bitburg aufgebaut

Foto: TV/Frank Auffenberg 14 Bilder Kleine Version des Folklorefestivals wird in Bitburg aufgebaut

Bitburg Nach zwei Jahren Zwangspause kann das 56. Europäische Folklorefestival wegen der Corona-Pandemie zwar noch immer nicht in gewohnter Größe ausgerichtet werden, aber immerhin gibt es übergangsweise ein etwas kleineres Sommerfestival mit Musik, Tanz und Klamauk auf dem Spittel, dem Petersplatz, am Grünen See und in der Fußgängerzone sowie der Kirmes auf dem Bedaplatz.