Genuss und Geschunkel : Sommerfest statt Folklore-Festival in Bitburg

Noch bevor die Stände öffneten, musizierten bereits die ersten Enthusiasten auf dem Petersplatz am Gäßestrepperbrunnen. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Es ist endlich soweit: Zwar nicht so groß wie sonst, aber nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es wieder ein Folklore-Festival in Bitburg – diesmal als Sommerfest. Das ganze Wochenende gibt es dort Musik, Tanz und Leckereien und auf dem Bedaplatz sogar einen Rummel und ein Retro-Grenzlandtreffen.

Zwei Jahre musste das Europäische Folklore-Festival Bitburg wegen der Corona-Pandemie pausieren. In seiner gewohnt großen Form kann es zwar noch immer nicht ausgerichtet werden, aber über die ganze Stadt verteilt wird dennoch ein vielfältiges Bühnenprogramm präsentiert (siehe Info).

Lesen Sie auch Volksfest : Folklorefest wird in Bitburg aufgebaut

Keine leichte Aufgabe, war doch vor einem halben Jahr noch in keiner Weise zu erkennen, wie sich die Lage weiter entwickelt. Fest stand aber schnell, dass mit Folkloregruppen aus ganz Europa nicht gerechnet werden kann, einfach weil zum Zeit der Planungen niemand wusste, wer wie, wohin reisen darf. Aber das Festival-Team hat es trotzdem geschafft den Geist des Folklore-Festivals einzufangen und für alle Plätze ein schönes und abwechslungsreiches Programm zusammengeschnürt.

Info Das weitere Programm des Sommerfestes FREITAG, 8. JULI: Bühne „Am Spittel“ – 20 Uhr: „Jeck am Spittel“ präsentiert von den Freunden der Bütt. Bühne „Grüner See“ – 18.30 bis 20 Uhr: Musikverein Eifel Echo (Lünebach); 21.30 bis 21 Uhr: Live-Musik mit „Corona“. Petersplatz – 20 bis 21 Uhr: Musikverein „Melodia“ Baustert 1060. Bedaplatz – ab 17 Uhr: Kirmes und Retro-Grenzlandtreffen; ab 18 Uhr Kicker-Turnier und Musik mit verschiedenen Metal-Bands.



SAMSTAG, 9. JULI: Bühne „Am Spittel“ – 12 bis 13 Uhr: Live-Musik mit Saitenswing; 14.30 Uhr: „Oh wie schön ist Panama“, Kinder-Folklore-Festival mit der Bitburger Volkstanzgruppe und dem Figuren-Theater Künster; 16.30 bis 18 Uhr: Tanz und Musik aus den Niederlanden; 18.30 bis 20 Uhr: Live-Musik mit dem Städtischen Musikverein Bitburg; ab 20 Uhr: Begrüßung der Gäste mit Musik und Tanz durch die Bitburger Volkstanzgruppe, Koninklijke Harmonie (Roermond, NL), Grupo Etnográfico do Alto Minho (Strassen, LUX), Blokkerder Dansgroep (Blokker, NL), Coronation Brass (Caerphilly, GBR), Folkloregruppe De Krekels (Bonheiden, BEL), Götz Buam (Jagsthausen). Karenweg – 13.30 bis 15 Uhr: Bierfassrollen. Bühne „Grüner See“ – 15 bis 15.30 Uhr: Folkloregruppe De Krekels (Bonheiden, BEL); 16 bis 17 Uhr: Siegerehrung Bierfassrollen mit musikalischer Umrahmung durch Götz Buam (Jagsthausen); 17.30 bis 18 Uhr: Grupo Etnográfico do Alto Minho (Strassen, LUX); 18.15 bis 19 Uhr: Coronation Brass (Caerphilly, GB); 19 bis 20.20 Uhr Musikverein 1849 (Schönecken); 21 bis 23.30 Uhr: Live-Musik mit der Rainer Tures Band. Petersplatz (Fußgängerzone) – 13.30 bis 14.30 Uhr: Götz Buam (Jagsthausen); 15 bis 15.45 Uhr: Coronation Brass (Caerphilly, GB); 16 bis 17 Uhr: Bitburger Akkordeon-Orchester; 17.15 bis 19.15 Uhr: Live-Musik mit Stefan Koch und seinem Latin Jazz-Quartett; 20 bis 21.30 Uhr: Musikverein Tell (Lahr-Hüttingen). Bedaplatz – ab 13 Uhr: Kirmes; ab 16 Uhr: Musik und Dart-Turnier beim Retro-Grenzlandtreffen, wo am Abend Stange Brew spielt. SONNTAG, 10. JULI:

Bühne „Am Spittel“ – 11 bis 11.45 Uhr: Götz Buam (Jagsthausen); 12 bis 12.15 Uhr Folkloregruppe De Krekels (Bonheiden, BEL); 12.30 bis 13.30 Uhr: Musikverein Mötsch; 13.45 bis 14.45 Uhr: Musikverein Harmonie (Wißmannsdorf); 15 bis 15.30 Uhr: Folklore aus Frankreich und den Niederlanden; 16 bis 18 Uhr: Polka-Musik des Projektorchesters Martin Neu; 18.15 bis 18.30 Uhr: Bitburger Volkstanzgruppe; 18.45 bis 20.45 Uhr: Fidele Polka-Freunde (Bitburg); 21 bis 23.30 Uhr: Unplugged Gang. Bühne „Grüner See“ – ab 11 Uhr: Die Gastronomen Müller & Römer laden zum Wirtefrühschoppen mit Freibierausschank ein, begleitet von zünftigen Bierliedern des Städtischen Musikvereins Bitburg und Tänzen der Bitburger Volkstanzgruppe; 12.30 bis 12.45 Uhr: Blokkerder Dansgroep (Blokker, Niederlande); 13 bis 13.30 Uhr: Götz Buam (Jagsthausen); 13.45 bis 14.20 Uhr: Folklore aus Frankreich und Belgien; 14.30 bis 15 Uhr: Zirkustheater StandArt; 15 bis 16.30 Uhr: Live-Musik mit Ju and Mi; 16.30 bis 17 Uhr: Zirkustheater StandArt; 17 bis 18.30 Uhr: Katie & The Swing Aces; 21 bis 23.30 Uhr: Live-Musik mit Rockwood. Petersplatz (Fußgängerzone) – 11 bis 13.15 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Bitburg-Erdorf und dem Musikverein Daleiden; 13.13 bis 13.45 Uhr: Blokkerder Dansgroep (Blokker, NL); 14 bis 15 Uhr: Städtischer Musikverein Bitburg; 15.15 bis 15.45 Uhr: Götz Buam (Jagsthausen); 16 bis 16.30 Uhr: Bitburger Volkstanzgruppe; 16.45 bis 17 Uhr: Groupe Folklore de Seebach (Seebach, FRA); 17 bis 18 Uhr: Coronation Brass (Caerphilly, GBR); 18.30 bis 19.30 Uhr: Live-Musik mit Saitenswing; 20 bis 21.30 Uhr: Coronation Brass (Caerphilly, GBR). Innenstadt – 12 bis 15 Uhr: Mademoiselle Prrr...; 15 bis 16.30 Uhr: Zirkustheater StandArt. Grüner See – ab 13 Uhr: Sandras Kids Car. Bedaplatz – ab 12 Uhr: Kirmes; ab 12 Uhr Kinderkaraoke beim Retro-Grenzlandtreffen; 16.30 Uhr, Dompiraten und Bierpong Turnier. MONTAG, 11. JULI Bühne „Grüner See“ – 10 bis 13 Uhr: Eröffnung Lesesommer Rheinland-Pfalz mit Julia Reidenbach und dem Rasselorchester; 18 bis 20.30 Uhr: Irish-Folk mit der Ghosttown Company; 21 bis 23.30 Uhr: Live-Musik Freaky Voice. Petersplatz (Fußgängerzone) – 16.45 bis 18 Uhr sowie 20.30 bis 22 Uhr: Coronation Brass (Caerphilly, GBR). Bedaplatz – ab 12 Uhr: Das Fest klingt aus beim Retro-Grenzlandtreffen.

Selbst den Ausfall von „Erich and the Funky Moneyrollers“ am Freitag konnten die Programmplaner noch im letzten Moment auffangen. Die Prümer Band „Timeless“ erklärte sich spontan bereit, den Konzertreigen auf der Bühne „Am Spittel“ zu eröffnen.

Für die perfekte Schunkel- oder Tanzanimation ist also gesorgt, aber was bietet das Sommerfest sonst noch? Wir haben uns auf allen Plätzen und vor den Bühnen mal umgeschaut.

Bühne „Grüner See“: Zwischen Rathaus und Stadthalle zeigt sich gerade sehr deutlich, wie wichtig und richtig die Neugestaltung des einstigen Hinterhofs der Innenstadt war. Schon ohne Sommerfest lädt die Fläche zum Verweilen ein. Dank der gesperrten Straße wird nun der Platz mit der Freifläche vor der Stadthalle zum großzügigen Festivalgelände. Neben den obligatorischen Bierständen, einem Spezialitäten-Grill und einer Creperie bietet der Lionsclub Bitburg prickelnden Cremant an.

Lesen Sie auch Bitburg feiert : Lippi plant den zweiten Retro-Coup

Petersplatz: Keine Bühne, aber dafür viel Gemütlichkeit bietet der Petersplatz an. Pünktlich zum Sommerfest erstrahlt nach der ersten Restaurierungs-Phase auch der Gäßestrepper-Brunnen wieder in neuem Glanz. Die zerbrochene Ziege steht wieder fest auf dem Brunnen und auch die Huckepack-Jungen recken wie früher die Ziegenmaske in den Himmel. Neben einem Bierstand bietet dort an einem Wagen das Restaurant „Louis Müller“ seine Grillwaren aus eigener Metzgerei an.

Bühne „Am Spittel“: Alltags erscheint der sanierte Spittel manchem Eifel als zu nackt und zu betonlastig, zum Sommerfest kann die Fläche aber zeigen, warum sie so gestaltet wurde. Großzügig viel Platz steht den Leuten vor der Bühne zur Verfügung, neben Bier bietet das Weingut Alois Kirchen an einem eigenen Stand seine Produkte an.

Bedaplatz: Warum hat Bitburg mitten in der Stadt so eine große Freifläche? Besucher des „normalen“ Folklore-Festivals wissen es, doch auch beim Sommerfest wird der Vorhof des Haus Beda bestens genutzt: als Rummelplatz. Ein Autoscooter, das wilde „Break-Dance“-Karussell sowie ein Fahrgeschäft für Kinder finden dort locker Platz und bieten sogar auch noch Raum für Frank Lipperts vor drei Jahren erstmals ausgerichteten Retro-Grenzlandtreffen.