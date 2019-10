Kultur : Formensprache trifft  Leichtigkeit

Weißenseifen Noch bis 6. Oktober sind in Weißenseifen Zeichnung und Malerei von Marianne Baumüller-Scherl und Skulpturen von Esther Wiswe zu sehen. Auf den ersten Blick: viel Kontrast; auf den zweiten: so viel Verbindendes.

Seit 2011 lebt sie in der Nähe von Neuerburg; an ihrer Wahl-Heimat hängt ihr Herz. Seit 2014 rückt ihr Kunstschaffen immer mehr in den Vordergrund. Und in den Fokus von Experten: 2016 erhielt sie den Förderpreis der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler (EVBK), 2018 gehörte sie zu den Nominierten des Ramboux-Preises der Stadt Trier, was mit einer gemeinsamen Ausstellung im Simeonstift verbunden war. Von ihr stammt der viel beachtete „Stamm-Tisch“ an der „KultOurtalstraße“ im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien (der Trierische Volksfreund berichtete).

In Weißenseifen ist Esther Wiswe zum dritten Mal. Was ihr eigentliches künstlerisches Ziel ist, wird in dieser Ausstellung an einer Handvoll Werke mehr als deutlich: ihre ruhige geometrische Formensprache, ihre Präzision und Konzentration, ihre Ästhetik. „Das Viereck ist für mich die perfekte Form“, sagt sie. Und erklärt an ihren Skulpturen, was in der Psychologie mit dem Begriff „Containing“ bezeichnet wird: „Ich lege meine Gedanken in eine Form, sortiere, ordne, abstrahiere sie, um sie mir vereinfacht und klar wieder anzusehen und damit dem inneren Raum Luft und Weite zu verschaffen.“ Berührend anzusehen bei den vier gleichgroß geschnittenen Steinquadraten, in die je eine rote Holzperle eingelassen ist; oder bei den acht anthrazitfarbenen, an der Stirnfläche abgeschrägten länglichen Quadern, die zu vier Paaren in immer anderen Konstellationen zusammengestellt sind. „Die Steine symbolisieren Menschen und wie sie in Beziehung zueinander stehen können“, erklärt die Künstlerin, die auch den kleinen Würfel geschaffen und ihn „Essenz“ genannt hat – das Wesentliche also, den Kern, die innere Natur von etwas.