Archäologie : Sie graben sich durch bis ins mittelalterliche Bitburg

Bitburg Archäologen haben etliche Reste der einstigen Bitburger Stadtbefestigung freigelegt. Eine Mauer gibt dem Grabungsteam noch Rätsel auf.

Bei den Grabungen am Ende der Schakengasse haben die Archäologen von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) bereits verschiedene Mauerstücke der mittelalterlichen Stadtbefestigung freigelegt, die auf das Jahr 1340 datiert, dem Jahr der Stadterweiterung. Seit 1. August sind die Wissenschaftler und Grabungshelfer in der Schakengasse am Werk (der TV berichtete am 8. August) und ihr Einsatz wird noch bis Ende Oktober dauern. Zumal der gesamte Platz „Am Markt“ mittlerweile aufgebuddelt ist und eventuell noch neue Erkenntnisse über die Stadtbefestigung für die Forscher bereithält.