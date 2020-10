Natur : Forstamt informiert Kommunalpolitiker

Badem (red) Das Forstamt Bitburg hatte zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter waldbesitzender Gemeinden nach Badem eingeladen. Dort informierte das Team der Behörde über die Auswirkungen der Klimakrise, mögliche Schritte dagegen sowie aktuelle Förderprojekte.

An vier im Wald verteilten Stationen wurden in Gruppen die Themen erläutert: „Wiederbewaldung, Phasen der Waldentwicklung, Klimawandel – Waldwirkungen in Gefahr und Naturschutz im Wald“.