Prüm Sie nehmen den Borkenkäfer in die Zange: Das Forstamt Prüm geht derzeit mit allen Mitteln gegen den Schädling vor. Zum Einsatz kommen Bundeswehrsoldaten, Rückepferde, Erntemaschinen und Drohnen.

Im Schneifelwald arbeitet in diesen Tagen ein Deutscher Meister: Dirk Zöll aus Udenbreth (Kreis Euskirchen). „Und Europameister“, ergänzt er fast verschämt, als wir ihn auf seinen nationalen Titel ansprechen. Den Sieg als bester Holzrücker auf dem Kontinent nämlich hat er voriges Jahr auch noch geholt, beim Wettbewerb in Wendlinghausen im Kreis Lippe.

Die Arbeit mit Dirk, Lucky und Wotan verläuft so gut, dass das Forstamt die drei weiter einspannen will, auch jenseits der Käferkrise: „Auf jeden Fall“, sagt Revierleiter Benedikt Stöcker. Dirk Zöll hört das gern, auch weil er wie so viele unter der aktuellen Corona-Krise leidet: Die Auftragslage sei nicht berauschend, sagt er. Und in seinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen sei man bei der Auftragsvergabe längst nicht so offen „wie hier in Rheinland-Pfalz. Das muss ich leider feststellen“.