Forstwirtschaft Prümer Waldbauern verkaufen so viel Holz wie fast nie - trotz oder wegen des Borkenkäfers?

INFO

Der dicke Geburtstag war vor zwei Jahren: Da feierte der Waldbauverein Prüm seinen 100. Geburtstag. Und nach wie vor ist er der größte seiner Art in Rheinland-Pfalz. Derzeit sind es, nach einem neuerlichen Anstieg, 3765 private Eigentümer, plus 30 Kommunen, mit kleinen bis großen Beständen. Deutlich mehr als am Gründungstag, dem 21. Juni 1922, mit damals 96 Mitgliedern. Der Zusammenschluss – 2010 ergänzt um eine eigene Vermarktungsgesellschaft (Prümer Wald und Holz GmbH) – bewährte sich gerade in der jüngeren Zeit, in der Stürme, Fluten, Hitze, Trockenphasen und der Käferbefall den Wäldern zu schaffen machten. Die gemeinsame Holzvermarktung trug dazu bei, dass man am Markt stark auftreten und im Schnitt dennoch relativ gute Preise erzielen konnte.

Das Vereinsgebiet liegt wesentlich in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm, hinzu kommen Flächen in der Gemeinde Burbach (VG Bitbrger Land) und in der VG Gerolstein (Kreis Vulkaneifel). Seine Stärke wird der Verein in den kommenden Jahrzehnten brauchen, denn der Klimaentwicklung stellt die Waldbauern vor große Herausforderungen.