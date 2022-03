Natur : Fortbildung zum Eulenschutz im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg Eine Fortbildung über Eulenschutz bietet die neu gegründete Inter­essen­gruppe Vogelschutz des Naturschutzbunds (Nabu) Südeifel an.

Der Kurs ist zweiteilig und beginnt am Samstag, 9. April, um 10 Uhr im Hotel Simonbräu in Bitburg mit der Theorie. An diesem Tag wird mit einer allgemeinen Einführung in den Eulenschutz gestartet, Schwerpunkte sind Steinkauz und Schleiereule sowie die digitale Verwaltung von Vogeldaten. Auch gibt es Zeit und Möglichkeit, sich mit den anderen Aktiven im Vogelschutz auszutauschen.