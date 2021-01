Pandemie : Es gibt Fortschritte bei den Impfungen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Foto: dpa/Michael Reichel

Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm am 5. Januar angelaufen. Bereits in den kommenden Tagen soll der erste Impf-Durchlauf in allen Seniorenheimen im Kreisgebiet erfolgt sein.

Bis Mitte Februar soll auch die zweite Impfung in allen 17 Einrichtungen abgeschlossen sein. Das teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mit. Durchgeführt werden die Immunisierungen durch das mobile Impfteam des DRK Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. im Auftrag der Kreisverwaltung. Aufseiten der Heimbewohner sei die Impfbereitschaft mit über 90 Prozent sehr hoch, aufseiten des Personals dagegen deutlich geringer, was auch bundesweit beobachtet wird.

Parallel werden die Impf-Kapazitäten im Impfzentrum in Bitburg weiter ausgebaut. Hierzu hat das Land eine Versorgung mit zunächst 500 Dosen wöchentlich für den Eifelkreis sichergestellt; ab Februar sollen die Kapazitäten nochmals erhöht werden. Im Abgleich mit den bisherigen Terminbuchungen stehen dem Eifelkreis ausreichende Impfdosen zur Verfügung; die Zahl der Termine wird der Verfügbarkeit des Impfstoffes, ebenso wie der Einsatz des dort tätigen Personals, stetig angepasst. Perspektivisch sind bei der Auslastung von zwei Impfstraßen im Zwei-Schicht-Betrieb etwa 800 Impfungen pro Tag möglich. Beobachtungen zu Komplikationen gibt es bisher keine, so die Kreisverwaltung weiter.

Für Menschen, die bettlägerig sind, gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Der aktuell zur Verfügung stehende Impfstoff kann nicht von den Hausärzten transportiert werden. In den Altenheimen, die derzeit von mobilen Impfteams versorgt werden, wird der Impfstoff vor Ort aufbereitet.

Für die Buslinien 402 und 428, die montags bis freitags im Stundentakt vom Bitburger Stadtzentrum zum Gewerbegebiet Flugplatz fahren, wird in Kürze eine Haltestelle in Höhe des Impfzentrums eingerichtet. Von einzelnen Orts- und Verbandsgemeinden sowie Organisationen werden zudem Fahrten mit Bürgerbussen für Menschen angeboten, die keine andere Transportmöglichkeit haben.