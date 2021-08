Aktionswochen im Eifelkreis : Demenz: Warum eine Ausstellung glückliche Momente von Erkrankten und Angehörigen im Foto festhält

Die Ausstellung, die ab dem 9. September in der Basilika in Prüm gezeigt wird, soll zeigen, dass Lebensfreude und Demenz sich nicht gegenseitig ausschließen. Foto: Kathrin Kläsges Fotografie

Bitburg-Prüm Demenz bedeutet nicht das Ende eines glücklichen Lebens. Wie Erfüllung trotz Erkrankung gelingen kann, wollen die Aktionswochen Demenz im EIfelkreis zeigen.

Die Fotos zeigen Menschen in alltäglichen Momenten des Lebens und sind im vertrauten Lebensumfeld sowie in Pflege- und Betreuungseinrichtungen aufgenommen worden.

Die Ausstellung, die ab dem 4. Oktober auch in der Volksbank in Bitburg zu sehen ist, ist nur ein Teil der Aktionswochen Demenz im Eifelkreis, die vom 1. September bis zum 31. Oktober dauern. Wie Brunhilde Hell sagt, mussten viele Veranstaltungen des Demenznetzwerks, das die Akteure, die in diesem Bereich Hilfe anbieten, koordiniert und verbindet, ausfallen. Nachdem jetzt wieder mehr möglich ist, habe man die Teilnehmer erneut kontaktiert und die Resonanz war so groß, dass nun ein umfangreicheres Programm auf die Beine gestellt werden konnte.