Fotowettbewerb : Fotowettbewerb zum Thema Heimat

Prüm (red) Die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier hat sich das Zweijahresthema „L(i)ebenswert Heimat“ gesetzt. In dem Zusammenhang sind Hobby- und Profifotografen zur Teilnahme an dem Fotowettbewerb „Heimat ist…“ eingeladen.

Jeder kann bis zu drei eigene Fotos digital einreichen (Auflösung: 4128x2322 Pixel). Daraus wählt eine Jury 15 Fotos aus, die in einer Ausstellung präsentiert werden. Jeder Teilnehmer erhält einen Kalender mit den ausgewählten Fotos und wird zur Ausstellungseröffnung eingeladen. Die Fotos können per E-Mail an keb.westeifel@bistum-trier.de gesendet werden. Einsendeschluss ist Dienstag, 30. Juni. Weitere Informationen unter Telefon 06551/9655640.