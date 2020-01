Projekte und Wünsche für 2020 : Fraktionen im Rat der Verbandsgemeinde Bitburger Land formulieren ihre Ziele

Bitburg Die Fraktionen im Verbandsgemeinderat Bitburger Land wünschen sich Fortschritte bei der Windkraft und beim Kyllburger Freibad. Digitalisierung, Klimaschutz, Schulen und Sparen sollen auch im Focus stehen.

„Die Verzögerung ist nicht hausgemacht. Neue Rechtsvorschriften und Änderungen beschränken unsere Planungssicherheit. Jetzt kommt auch noch die neue Abstandsregelung für Windräder hinzu“, sagt Böhmer. Fortschritte wünscht er sich bei der Sanierung des Freibades Kyllburg – in welcher Form auch immer: durch Investoren oder durch die Verbandsgemeinde. „Und das Ziel einer weiteren Umlagesenkung für unsere Gemeinden darf nicht aus den Augen verloren werden“, so Böhmer weiter. Auch bei der Verwendung der Hochzeitsprämie hofft der SPD-Mann auf eine Entscheidung, was mit dem Geld passieren soll. Immerhin liegt die Fusion der beiden Verbandsgemeinden Bitburg und Kyllburg fünf Jahre zurück. Laut Fusionsvertrag von 2012 handelt es sich dabei um eine Summe von 958 900 Euro.

Bei Edgar Comes, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG); steht als erstes auf der Liste: die bisherige, sehr konstruktive Zusammenarbeit im VG-Rat in 2020 fortzusetzen. An zweiter Stelle kommt die Sanierung des Kyllburger Schwimmbades: „Das ist uns eine Herzenssache, die wir natürlich positiv begleiten werden“, teilt Comes auf TV-Anfrage mit. Der FWG-Fraktion ist zudem die Nutzung des Dienstgebäudes in Kyllburg ein Anliegen. Auch wenn VG-Werke und Standesamt dorthin wechselten, so würde doch im Gegenzug die Bauabteilung von Kyllburg nach Bitburg verlegt. „Im Hinblick auf die moderne Bausubstanz in Kyllburg und mögliche Kosteneinsparungen durch Verzicht auf Erweiterungsmaßnahmen in Bitburg, ist in Kyllburg noch Raum für weitere Umsetzungen“, formuliert es der FWG-Chef. Das sei im Zeitalter der Digitalisierung vollkommen unproblematisch.