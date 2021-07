Benefizkonzerte nach dem Hochwasser : Jetzt erst recht: Feiern, golfen und dabei Flutopfern helfen

Heike und Oscar Heidema wollen mit ihrer Konzertreihe im Golf-Resort Bitburger Land in Wissmannsdorf auch die Flutopfer unterstützen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Wissmannsdorf So wird eine Konzertreihe im Golf-Resort Bitburger Land zur Benefizaktion für Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben.

(de) Was kann man angesichts dieser Unwetterkatastrophe tun? Diese Frage bewegt auch das Team des Golf-Resorts Bitburger Land, das in Wissmannsdorf mitten im Katastrophengebiet liegt. Die Anlage wurde auch selbst vom Unwetter getroffen. Vor allem aber berührt Manager Roman Graf und seine Mannschaft die Bilder der Zerstörung in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Graf sagt: „Wir sind immer noch sprachlos und schockiert. Die zerstörten Häuser, Straßen, Sporteinrichtungen und auch den Kindergarten hat es getroffen. Familien in direkter Nachbarschaft stehen vor dem Nichts.“ Der Club-Manager hat selbst bei Aufräumarbeiten in Brecht und Wissmannsdorf mit angepackt, ein Teil der Herrenmannschaft war im Irrel im Einsatz, eine Mitarbeiterin in Stahl. „Der Rest hat auf der Anlage die schlimmsten Schäden beseitigt“, sagt Graf.

Info Benefiz-Turnier am Sonntag Das Bitgolf-Team veranstaltet am Sonntag, 25. Juli, ein Benefiz-Turnier für die Flutopfer in Wissmannsdorf. Das Turnier – gespielt wird einer 2er-Texas-Scramble – beginnt um 13 Uhr (Kanonenstart) im Golf-Resort Bitburger Land, Wissmannsdorf. Das Startgeld von 50 Euro pro Spieler sowie die Einnahmen der Minigolfanlage werden gespendet. Spendenübergabe ist bei einer kleinen Siegerehrung im Anschluss an das Turnier.

Das Ausmaß der Zerstörung hat die Mannschaft dazu bewogen, am kommenden Sonntag, 25. Juli, ein Benefizturnier zu Gunsten der Flutopfer in Wissmannsdorf zu organisieren. „Wir wollen unserer Gemeinde und den Familien auch finanziell helfen“, sagt Graf.

Und es kommt noch mehr. Auch bei der Konzertreihe, die der Gastronom Oscar Heidema für das Golf-Resort geplant hat, soll nun Geld für Flutopfer gesammelt werden. Als Heidema die vier Bands Anfang Juni buchte, dachte er, der Verlauf der Corona-Pandemie wäre die einzige unbekannte Größe, mit der er kalkulieren müsste. Nun kam es anders. Hunderte von Menschen haben beim Hochwasser ihr Hab und Gut verloren und stehen vor dem nichts.

Heidema kennt solche Familien. Er lebt in Echtershausen, einem kleinen Ort an der Prüm. „Bei uns hat es eine Straße weggespült, Häuser zerstört. Es ist einfach unvorstellbar, was dieses Unwetter angerichtet hat“, sagt Heidema. Als ihm am Wochenende gleich zwei größere Veranstaltungen abgesagt wurden, hat er kurzerhand die Dorfgemeinschaft in Echtershausen mit 80 Essen versorgt. Und auch er will sich weiter für Flutopfer einsetzen.

„Wir werden von jeder Konzertkarte, die wir verkaufen, einen Euro spenden“, sagt Heidema, der zu jedem der vier Open-Air-Veranstaltungen 500 Menschen auf der Wiese hinter der Golfclub-Terrasse begrüßen darf. Auch die Einnahmen vom Eisverkauf sollen gespendet werden. Hinzu kommt das, was er gerade an Sponsoren-Unterstützung auftut. „Und natürlich stellen wir einen Spendentopf auf, wo jeder Gast zusätzlich reingeben kann, was er möchte“, sagt Heidema.

Wichtig: Einlass zu den Konzerten bekommen nur Gäste, die entweder vollständig geimpft oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen oder einen Nachweis über ihre Genesung von ihrer Infektion mitbringen. „Wir wollen hier kein Risiko eingehen und bitten um Verständnis, dass es sonst keinen Zutritt gibt“, sagt Heidema. Er verweist auf die offiziellen Teststellen wie etwa jene in der Bitburger Fußgängerzone, wo es auch entsprechend dokumentierte Nachweise gibt.

Bei den Konzerten selbst wird es Sitzplätze, Gästeführung vor den Essens- und Getränkeständen geben. Heidema: „Corona ist leider noch nicht vorbei. Wir werden beim Einlass Karten mit Regeln verteilen.“ Und daran mögen sich alle halten. Dann klappt es, mit dem Feiern für den guten Zweck.