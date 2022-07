Verkehrsanbindung : Frasers in Bitburg: Ein Verkehrskreisel soll gebaut werden - Und die Bahn?

Wenn der Kreisverkehr gebaut ist, können Lastwagen wenige Meter weiter die Zufahrt zum Frasers-Gelände erreichen. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Die Entwicklung des Geländes am Bitburger Flugplatz, auf dem die britische Frasers Group ein Logistikzentrum bauen will, kommt voran. Der Entwurf des Bebauungsplans wird bald wieder öffentlich ausgelegt. Die Anbindung der Fläche an das Straßennetz ist aber schon in trockenen Tüchern.