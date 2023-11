Millionen-Invest in Bitburg Zeitplan, Mitarbeiter, weitere Unternehmen in Bitburg: Jetzt spricht Frasers

Bitburg · Die Frasers Group baut in Bitburg ein Distributionszentrum. Ihr Ziel: Nichts Geringeres als die Vormacht auf dem europäischen Markt. Ein exklusives Gespräch mit einem der Chefs zeigt, was der Sportartikelriese genau in der Eifel vor hat – und vor allem, wann.

13.11.2023 , 09:59 Uhr

Ein Geschäft der britischen Kaufhauskette House of Fraser. Foto: Getty Images/CristinaNixau

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Erste Frage an Rupert Visick. Wie oft er in Bitburg ist. „Das ist unterschiedlich“, antwortet der Mann in Jacke und T-Shirt, der vor einer Wasserflasche sitzt, deren Inhalt wie ein isotonisches Getränk aussieht. „Aber“, fügt er hinzu, „es wird immer häufiger.“