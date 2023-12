Insolvenz hat Auswirkungen Doch keine Sport-Scheck-Übernahme durch die Frasers Group?

Es ist noch gar nicht so lange her. Etwa drei Wochen nur. Da saß Rupert Visick, Projektleiter für Bitburg der Frasers Group, gemeinsam mit einem Vertreter unserer Zeitung bei einem Pressegespräch auf dem Flugplatz Bitburg. Visick sprach unter anderem auch über Sport Scheck. Ein Unternehmen, das die Frasers Group, die ein großes Distributionszentrum in Bitburg bauen will, übernommen hatte.