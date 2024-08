Britischer Textilriese Noch immer keine Baugenehmigung für Frasers Group in Bitburg: Wo hakt’s?

Wer schon einmal eine Baugenehmigung beantragt hat, könnte das kennen: Eigentlich will man loslegen. Den Plan in der Tasche, den Traum vom Eigenheim etliche Male geträumt. Aber es hakt an einer Stelle: der Baugenehmigung. Denn bevor der erste Stein auf den anderen gesetzt werden darf, sind die Ämter am Zug. In der Regel entscheiden die jedoch innerhalb von drei Monaten.