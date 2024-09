Britischer Textilriese Weiter keine Baugenehmigung: Was die Frasers-Ansiedlung blockiert

Eigentlich sollte an der Stelle, an der sich die britische Frasers Group auf dem Bitburger Flugplatz ansiedeln will, schon was passiert sein. Diesen Einblick gab der Textilriese unserer Zeitung im November vergangenen Jahres. Der Zeitplan sah vor, dass Anfang 2024 die Baugenehmigung vorliegen sollte.