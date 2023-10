Auf dem Weg zum Marktführer Frasers Group expandiert weiter – Auswirkungen auf Bitburg-Pläne?

Bitburg · Die britische Frasers Group, die in Bitburg ein großes Vertriebszentrum bauen will, wächst durch die Übernahme von Sport Scheck weiter und erobert den Markt ihrer Branche. Hat das Auswirkungen auf die Ansiedlung in der Eifel?

20.10.2023, 11:28 Uhr

Die britische Frasers Group hat die Sportartikelkette Sport Scheck übernommen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Vor knapp zwei Jahren wäre diese Nachricht an Bitburg vorbeigegangen: Die britische Frasers Group übernimmt die deutsche Kette Sport Scheck. Aber: Seitdem ist viel passiert. Frasers plant, auf dem Bitburger Flugplatz ein Distributionszentrum zu errichten und von dort aus seine Waren zu vertreiben. Dafür hat das Unternehmen 52 Hektar Land auf dem Flugplatz gekauft, auf denen bis zu 2500 Arbeitsplätze entstehen könnten. So weit, so bekannt.