360-Millionen-Euro-Projekt Geplantes Logistikzentrum in Bitburg: Wann die britische Frasers Group wohl den Bauantrag stellen wird

Drei Jahre wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt und nichts drang nach außen bis schließlich vor etwas mehr als einem Jahr die Bombe platzte: In einer großen Pressekonferenz in der Bitburger Stadthalle wurde bekanntgegeben, dass eine 52 Hektar große Fläche auf dem Gelände des ehemaligen Rollfeldes am Flugplatz Bitburg an den britischen Textilriesen Frasers Group verkauft wurden. Das Unternehmen will dort in naher Zukunft ein Logistikzentrum für die Belieferung seiner europäischen Filialen und Geschäfte bauen. Bis aber tatsächlich der erste Beton auf das Gelände geliefert werden kann, gilt und galt es noch immer einige Hürden zu überwinden.