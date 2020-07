Polizei : Frau verursacht Unfall in Bitburg und flieht – Polizei sucht Zeugen

Frau verursacht Unfall in Bitburg und flieht – Polizei sucht Zeugen

Bitburg Weil sie die Vorfahrt misachtet haben soll, ist eine andere Frau in ein Verkehrschild gefahren.

In den Kreisverkehr Wittlicher Straße/ Ludwig-Jahn Straße in Bitburg fuhr am Montag, 20. Juli, gegen 18.10 Uhr ein Auto der Marke Dacia von Bitburg-Erdorf kommend.