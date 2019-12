Naturschutz : Armbänder für mehr Bäume

Arzfeld (red) Ein Zusammenschluss junggebliebener Frauen und Mädchen aus Arzfeld hat Armbänder und Schlüsselanhänger komplett in Eigenleistung hergestellt. Diese werden am Sonntag, 15. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Arzfeld verkauft – und zwar für mehr Natur.

