Glaube : Frauen gehen auf letzte Pilgeretappe

Weidingen Der Pilgerweg der Frauen 2019 geht in die letzte Runde. Am Dienstag, 24. September, treffen sich die Frauen um 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Weidingen zur letzten Etappe im Jahr 2019. Zum Mitpilgern laden der Katholisch-Deutsche Frauenbund Prüm, das kfd-Dekanat St.

