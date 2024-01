Nur knapp jedes fünfte Ratsmitglied weiblich Zu wenige Frauen in der Kommunalpolitik – Wie sich das in der Eifel ändern soll

Nur knapp jedes fünfte Ratsmitglied in der Eifel ist eine Frau. Das bedeutet: Das weibliche Geschlecht ist deutlich in der Unterzahl, wenn man sich politische Gremien auf Kreis-, Verbandsgemeinde- oder Stadtebene ansieht. Blickt man auf die Zahlen für das ganze Jahr, dann sitzt mit 24 Prozent immerhin auf knapp jedem vierten Stuhl in einem Rat eine Frau – trotzdem weit von einer Parität entfernt. Die gute Nachricht: Wer das ändern will, hat im Juni die Chance dazu. Denn dann kann es durch die Kommunalwahl auf vielen Ebenen Änderungen bei der Besetzung der Parlamente geben.