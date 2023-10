„Von weisen und törichten Frauen“ Eifeler Künstlerinnen erobern die Bundesstadt Bonn

Was vor einem Jahr in Pronsfeld in der Westeifel begann, trägt jetzt Früchte: Eine Gruppenausstellung der Galerie Alte Post in Pronsfeld, die sich inhaltlich mit Frauen-Lebensthemen auseinandersetzt, wurde nach Bonn ins Frauenmuseum eingeladen. Galeristin Mechthild Waxweiler freut sich, die Werke der 17 beteiligten Künstlerinnen nun in neuem und verändertem Ambiente ausstellen zu können: „Wir sind hier im Epizentrum der Frauenkunst angekommen!“